Efes Selçuk Belediyesi’nin, kadınların el emeğini ekonomiye kazandırmak amacıyla kurduğu Efesium Hediyelik Eşya Dükkânı, her geçen gün artan ilgiyle büyümeye devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Kadın üreticilerin el emeğiyle ürettiği eşarp, şal, takı, el yapımı çanta ve çeşitli aksesuarlar, zengin ürün yelpazesiyle Efesium raflarında yerini alıyor. Her geçen gün çeşitlenen ürünlerle büyüyen Efesium, ziyaretçilerine hem özgün el işçiliği sunuyor hem de Efes Selçuk’un kültürel ve tarihi değerlerini yansıtan özel hediyelik eşyalar satın alma imkânı sağlıyor.

Kadın emeğini destekleyen yapısıyla dikkat çeken Efesium, kadın dayanışmasının ve yerel kalkınmanın güzel bir örneği olarak ön plana çıkıyor. Ferahlı Kafe’nin yan tarafında hizmet veren Efesium Hediyelik Eşya Dükkânı, haftanın 6 günü, sabah 9.00’dan akşam 18.00’e kadar ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlıyor.

EFESİUM’DAN KADIN EMEĞİNE KATKI

Efesium’da el yapımı ürünlerini satarak ekonomisine katkıda bulunduğuna değinen İpek Sümer; “Ben aslında bu yolculuğuma şöyle başladım; Çini ustasıyım. Başvurduğum yerlerden sonuç alamamıştım. O yüzden Başkan Hanım’a mesaj attım. Mesajımı sağ olsun hemen gördü. Hemen geri dönüşte bulundu. Bana böyle bir imkân sağladı. Evde üretebildiğim, kendi el emeğimle yaptığım su kabaklarımı buraya getiriyorum. Ekonomime de katkıda bulunuyor” dedi.

Kadınların el emeği ürünlerini Efesium’da satmalarını tavsiye eden Fatma Türker; “Filiz Hanım’a çok teşekkür ediyorum bu konuda kadınlara sahip çıktıkları için. Kadınların dayanışması ve kadınların evde geçimlerini sağlamaları için böyle bir yer açtı. Bütün kadınların buraya el emekleriyle yaptıkları ürünü getirip satmalarını tavsiye ederiz” dedi.

“BURADA HER İŞİN BİR HİKÂYESİ VAR”

Efesium’un kadın emeğine alan açtığını aktaran Oya Paytar; “3 yıl önce geldim oradan hemen Efesium’la tanıştım. Ben onları keşfettim, onlar da beni keşfettiler aslında. Bu kadınlar için bence çok güzel bir yolculuk. Her işin burada bir hikâyesi var. Yani bunların hiç birisi seri üretilmiş şeyler değil. Hepsi bir bir düşünülerek, üzerinde tasarlanarak, sevgiyle, zaman ayırarak yapılan şeyler. Kadınların var olduğu bir yer burası. Çünkü Efesium onlara bir alan açıyor. Bu açtığı alanda da sergilettiriyor yaptığı işleri ve görünür kılıyor. Böylece de kendi ekonomik özgürlüklerini de sağlıyorlar. Bize bu imkânı sağlayan Efes Selçuk Belediyesi’ne, özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.