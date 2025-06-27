Bursa’da otoban kenarındaki çam ormanındaki yangın sıcak havanın da etkisiyle büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Demirtaş Mahallesi’nde başlayıp İsmetiye köyüne doğru büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediyorlar.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi İstanbul Ankara otobanı Demirtaş viyadüğü yakınlarında saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çamlık alandaki yangın kısa sürede büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal ederek hem havadan hem karadan müdahale çalışması başlattı. İlk etapta yangına 2 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale ediliyor.

Yangının İsmetiye köyüne doğru büyüdüğü ifade edilirken çalışmaların sürdüğü öğrenildi.