Efes Selçuk Amfi Tiyatro, hem sanata duydukları tutkuyla hem de Efes Selçuk’ta yaşayan DMD Kas hastası çocuklar Batın, Efehan ve Göktuğ’a olan hassasiyetleri ile izleyicilerin kalbine dokunan iki değerli tiyatro topluluğunu ağırladı.İZMİR (İGFA) - Celsus Amatör Tiyatro Grubu, “Lüküs Hayat” oyunuyla sahne alırken, Mış Gibi Yapanlar Tiyatro Topluluğu ise düşündürücü olduğu kadar eğlenceli bir performans sergiledikleri “Biz de Moderikiniz” adlı tiyatro oyunuyla sanatseverlerin karşısına çıktı.

Her iki topluluğun sergilediği güçlü ve içten performanslar, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Birbirinden güzel tiyatro oyunları, sadece sanatsal bir olguya değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışmaya da sahne oldu. Büyük emeklerle hazırlanan tiyatro oyunları, Efes Selçuk’un DMD (Duchenne Musküler Distrofi) Kas hastası çocukları Batın, Efehan ve Göktuğ’un tedavi olabilmeleri için valilik onayıyla başlatılan bağış kampanyalarına destek oldu.

Sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne seren bu anlamlı tiyatro oyunlarının sonunda, Efes Selçuklu sanatseverler, tiyatro emekçilerini ayakta alkışladı.