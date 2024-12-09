Efeler Belediyesi tarafından başlatılan farkındalık eğitimleri çerçevesinde gündüz bakımevindeki miniklere deprem ve yangın eğitimleri uygulamalı olarak verildi.

Efeler Belediyesi’nin okul öncesi eğitim hizmeti sunduğu gündüz bakımevlerinde deprem ve yangın tatbikatları ve farkındalık eğitimi başladı. Çocukların güvenliğini ön planda tutan eğitimler Efeler Belediyesi Arama Kurtarma (EFAK) ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Tatbikatların ilki, Adnan Menderes Mahallesi’ndeki gündüz bakımevinde düzenlendi. Çocuklara, muhtemel afet durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Ekipler, yangın alarmının çalmasıyla tahliye sürecini başlatarak çocukları güvenli bir şekilde toplanma alanına yönlendirdi. Ardından deprem sırasında alınması gereken "çök, kapan, tutun" pozisyonu uygulamalı olarak öğretildi.

Hafta boyunca diğer kreşlerde de devam edecek olan tatbikatlarla, çocukların afet durumlarına karşı bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi hedefleniyor. Veliler, çocuklarının bu tür eğitimlere erken yaşta katılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Efeler Belediyesi’ne ve Başkan Anıl Yetişkin’e teşekkürlerini iletti.

“Amacımız afetlere karşı bilinçli nesiller yetiştirmek”

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ise tatbikatlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız, çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim almasını sağlarken, onları muhtemel afetlere ve tehlikelere karşı hazırlıklı hale getirmek ve bilinçli nesiller yetiştirmek. Bina ve yapı güvenliği tabi ki çok önemli ama bilinçli kişiler de muhtemel afetlerde en az binalar kadar hayat kurtarıyor. Çocuklarımızın bilinçlenmesi, farkındalığının artması için EFAK ekiplerimiz önemli bir rol üstleniyor" ifadelerini kullandı.