Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan halk pazarlarında işgaliye çizgi çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ata Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde işgaliye çizgileri çekti. Bu faaliyet sayesinde pazarcı esnafının tezgâhlarını belirli bir alan dışına çıkartmaması ve alana gelen vatandaşların daha konforlu şekilde alışveriş yapmaları sağlanacak.

Yeni düzenlemeler sayesinde pazar yeri daha düzenli ve erişilebilir bir hal aldı. Bu sayede pazara gelen ziyaretçiler, tezgâhlar arasındaki boş alanları da kullanabilecek. Uygulamadan memnun olduğunu ifade eden pazarcı esnafı ve vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.