Aydın’ın Efeler ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Pınarbaşı Mesire Alanı’nda düzenlenen Çocuk Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik alanına kurulan dev şişme oyun parkurları, yüz boyama stantları, sanat ve beceri atölyeleri çocukların ilgisini çekerken; yapılan çeşitli ikramlar miniklerin bayramına tat kattı. Belediye Şehir Tiyatrosu’nun kukla gösterisi, Kent Orkestra’nın müzikleri ve her yaştan çocuğa uygun aktivitelerin yer aldığı şenlikte, eğlence aralıksız devam etti. Kalabalıkla birlikte gelen heyecan, alandaki coşkuyu daha da artırdı. Aileler çocuklarının neşeyle koşuşturduğu bu özel günü hem izledi hem de bol bol kayıt altına aldı. Efeler Belediyesi’ne bağlı gündüz bakımevlerinde eğitim gören minikler sahneye çıkarak 23 Nisan için hazırladıkları gösterileri sergiledi. Şiirler, danslar ve müzikli sunumlar izleyenlerden büyük alkış aldı. Veliler çocuklarının sahne performansını gururla izlerken duygusal anlar yaşadı. Miniklerin cesaret dolu performansı şenliğin en özel anlardan biri oldu.