Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu yıl ikincisini düzenleyeceği Sanat Festivali için hazırlıklarını tamamladı. 18-24 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival, sanatseverlere farklı etkinlikler sunacak.

Festival kapsamında; gece konserleri, yazar buluşmaları, görsel sanatlar sergisi, teknoloji ve tasarım atölyeleri ile ses ve çalgı yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edileceği törenler yapılacak.

Etkinliğin finalinde ise İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından özel bir eğitim konseri sunulacak. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, festivale tüm sanatseverleri davet etti.