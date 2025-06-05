Aydın’ın Efeler ilçesinde belediye meclisinin kararı ile nikah ücretleri yaklaşık yüzde 87 oranında zamlanırken, nikah salonunda kıyılan oda nikahı uygulaması da kaldırıldı.

Efeler Belediye Meclisi’nin Haziran ayı meclis toplantısından yeni evlenecek çiftleri üzen bir karar alındı. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantının dikkat çeken gündem maddesi 2025 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesi değişikliği oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından yapılan görüşmelerin ardından oybirliği ile kabul edilen gündem maddesine göre Efeler’de 2025 yılı nikah ücretleri zamlandı. Ayrıca nikah salonlarında uygulanan Oda Nikahı uygulaması da alınan kararın ardından kaldırıldı.

Belediye meclisinin kararıyla 2025 yılında hafta içi mesai saatlerinde bin 250 TL olan nikah ücreti yaklaşık yüzde 50’lik artışla bin 866 TL oldu. Yoğunluğun en çok yaşandığı hafta sonlarında ise bin 450 TL olan nikah ücreti yaklaşık yüzde 87’lik artışla 2 bin 700 TL oldu. Bayram ve resmi tatillerde 2 bin 700 TL olan nikah ücreti yaklaşık yüzde 31 artarak 3 bin 533 TL oldu. Evlenme İzin Belgesi ise yaklaşık yüzde 12’lik artışla 416 TL oldu.

Alınan ek kararlara göre ayrıca Oda Nikahı uygulaması kaldırılırken, gazi ve şehit aileleri, engelli bireyler ve ihtiyaç sahibi ailelerden sadece Evlenme Cüzdanı Bedeli tahsis edilecek. İptal olan nikahlarda Uluslararası Aile Cüzdanı ücreti ve dosya masrafları geri ödenmeyecek. Yabancı evliliklerde ise hiçbir indirimden faydalanılmayacak.