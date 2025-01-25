Daha önce imar konusunda birçok olumsuzluk ile gündeme gelen Efeler Belediyesi’nde bu sefer de pankart krizi patlak verdi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz aylarda ruhsat belgelerini alamadıklarını iddia eden inşaat firması yetkilileri Efeler Belediyesi önünde toplanmış ve taraflar arasında gerginlik yaşanmıştı. Olayın ardından açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, onay bekleyen imar dosyalarının önemli kısmının bir önceki yönetim döneminden kaldığını belirterek, “Başvurular, yasalara ve ahlaka uygunsa biz kimsenin işinin önüne geçmeyiz. Bizden önceki yönetim döneminden bekleyen ve vatandaşların ciddi zaman kaybetmesine neden olan dosyalar var. Bu durum bizim dönemimizden kaynaklanmıyor. Biz, imza atacağımız tüm dosyaların yasal ve ahlaki açıdan uygunluğunu incelemek zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.

"Herkes her şeyi biliyor"

O günden bu yana çeşitli olumsuz iddialarla kamuoyunu meşgul eden Efeler Belediyesi, bu kez belediye hizmet binası önündeki üst geçide asılan pankart ile yeniden gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde Başkan Anıl Yetişkin ve imardan sorumlu başkan yardımcısı İbrahim Metin Başer olduğu iddia edilen kişilerin konuşma mizanseninin resmedildiği pankart belediyeyi harekete geçirdi. Kimliği belirsiz kişi yada kişilerce asılan pankartta konuşma balonları içerisinde ’Başkan yardımcısı Başer: Anıl abi şu müteahhitten araba isteyelim nasıl olsa Özlem abla ile Ertuğrul abim bizi korur, Yetişkin: Belediyeye iste rüşvet olmasın" ifadelerine yer verildi. Öte yandan pankartın en altındaki ’herkes her şeyi biliyor, devamı gelecek..’ yazısı da dikkat çekti.

Efeler Belediyesi’nin asılan pankartla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.