Efeler Belediyesi, çalışanlarının güvenliğini ön planda tutarak, yangınla mücadele konusunda önemli bir eğitim programı gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şubesi tarafından verilen temel yangın eğitimi, belediye personeli, söndürme ekibi üyeleri, kreş ve Efesem öğretmenlerine yönelik düzenlendi. Eğitimde yangın anında doğru müdahale yöntemleri ve güvenlik önlemleri detaylı bir şekilde aktarıldı.

Eğitim programının teorik bölümü, Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilirken, uygulamalı eğitim ise Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde yapıldı. Eğitime katılan personel, yangın söndürme tüplerini nasıl kullanacaklarını birebir deneyimleyerek öğrendi. Profesyonel itfaiye ekipleri eşliğinde yapılan tatbikat, muhtemel acil durumlara karşı hızlı ve bilinçli hareket edebilme kabiliyetini artırmayı amaçladı.

Efeler Belediyesi tarafından, çalışanlarının ve vatandaşların güvenliği için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceği kaydedildi. Acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yapan belediye yetkilileri, yangın eğitiminin ilerleyen dönemlerde daha geniş kitlelere ulaştırılacağını belirtti. Güvenli bir şehir için çalışmalarına ara vermeden devam eden Efeler Belediyesi, halkın ve çalışanların her şartta korunmasını öncelikli hedef olarak görüyor.