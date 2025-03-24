Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Baltaköy Mahallesi’ndeki cami bahçesinde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Caminin bahçesinde yapılan düzenlemelerle, duvarlarda oluşan hasar onarıldı, gerekli yerler yenilendi. Ekipler, bahçe zeminini düzeltip taş döşemeyle kapladı. Ayrıca caminin lavaboları da yenilendi. Çalışmalar yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanarak, mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in bu güne kadar tüm taleplerini hızlı şekilde yerine getirdiğini ifade eden Baltaköy Mahalle Muhtarı Yakup Uzan, "Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin’e camimizin onarımı konusunda talepte bulunmuştuk. Sağ olsun, biz istedik, Anıl Başkanımız yaptı. Camimizin bahçesi düzenlendi, taş döşendi, tuvaletimiz yenilendi. Ayrıca mahallemizdeki yollar da yapıldı. Mezarlık duvarımızın yapımı da tamamlandı. Mahalle içinde onarım gerektiren yerler için taş döşemeler yapıldı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Baltaköy Mahallesi Kuran Kursu Cami Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Çelik ise, "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Camimizle ilgili taleplerimizde bizi hiç geri çevirmedi. Bahçesine taş döşendi, onarımlar yapıldı. Başkanımıza minnettarız" dedi.