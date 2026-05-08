Edremit'te 'Trafik ve İlkyardım Haftası' düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Salih Korkut Budaras İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle trafik güvenliği ve ilkyardımın hayati önemine dikkat çekti.

Edremit'te toplumda trafik bilincini artırmak ve ilkyardım farkındalığı oluşturmak amacıyla kutlanan 'Trafik ve İlkyardım Haftası', renkli ve eğitici bir programa sahne oldu. Salih Korkut Budaras İlkokulu'nda düzenlenen kutlama etkinliğine; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Ardından sahne alan öğrencilerin 'Trafikte Hayat Var' temalı gösterisi ve okul korosunun performansı izleyicilerden tam not aldı. Hafta kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Ahmet Odabaş ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Okul bahçesinde uygulamalı eğitim

Törenin ardından Kaymakam Odabaş, Bölge Trafik ekipleri tarafından okul bahçesinde kurulan tanıtım stantlarını ziyaret etti. Trafik ekiplerinin güvenli sürüş ve yaya önceliği üzerine gerçekleştirdiği örnek uygulamaları yerinde inceleyen Odabaş, yetkililerden teknik bilgi alarak öğrencilerle trafik kuralları üzerine sohbet etti.

Trafik kurallarına uymanın bir kültür haline gelmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, ilkyardım müdahalelerinin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekti. Program, trafik güvenliği konusunda farkındalık mesajlarıyla sona erdi.