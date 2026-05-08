Mustafa Ali Işık'ın Balıkesir'e atanması üzerine Burhaniye'ye gelen Müftü Mehmet Tüfekçioğlu, camileri gezmeye başladı. Dün akşam Ören Camiine gelen Tüfekçioğlu, yatsı namazı kıldırdı. Namaz sonrası cemaatle tanışan Mehmet Tüfekçioğlu, öğlen namazında da Orjan Camiini ziyaret ettiğini söyledi. Cemaatle tanışan Tüfekçioğlu, Ören mahallesini çok beğendiğini söyledi. Müftüyü tanımaktan mutlu olduğunu kaydeden Enver Özel, 'Müftü hocamız camimizi ziyaret etti. Yatsı namazını da kendisi kıldırdı. Allah razı olsun' dedi. Ören de birlik ve beraberliğin çok iyi olduğunu kaydeden Kemal İşi de, 'Baharla birlikte mahallemiz çok güzel oldu. Cemaatimizde artmaya başladı. Bu akşamda müftümüz camimizi ziyaret etti. Namaz kıldırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz' dedi.