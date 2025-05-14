Balıkesir’in Edremit ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Akçay Mahallesi’nde bulunan Ülkü Muharrem Ertaş Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. 13 yaşındaki B.A.Ö.’nün kullandığı 10 LA 4126 plakalı motosiklet ile E.K.Z. idaresindeki 10 LF 6197 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.A.Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ç.D.O. ve K.K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerine gelen ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.