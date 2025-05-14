Balıkesir’in Edremit ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık programında özel bireyler izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Faruk Serpil Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başta olmak üzere ilçe protokolü katıldı. Etkinlikte; Hamiyet Feridun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe, TOBB Edremit Körfez Özel Eğitim Okulu II. Kademe, Hasan Basri Çantay Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe ve Salih Korkut Budaras İlkokulu öğrencileri sahne aldı.

Müzik dinletilerinden dans gösterilerine, ritim performanslarından çeşitli sahne şovlarına kadar birçok etkinliğin yer aldığı programda, özel bireylerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Sevgi, emek ve azimle hazırlanan program izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Gösterilerin ardından protokol üyeleri, öğrencilerin el emeği ürünlerinin sergilendiği sergiyi gezerek çalışmaları yakından inceledi. Program sonunda özel bireylerin mutluluğu gözlerden kaçmadı.