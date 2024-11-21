Balıkesir’in Edremit ilçesinde “En İyi Narkotik Polis Anne” konulu konferans öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında gençlerin uyuşturucudan uzak durması için ailelerin neler yapabileceğinin konu edildiği seminer velilerden ilgi gördü.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Edremit Anadolu Lisesi konferans Salonunda düzenlenen "En iyi Narkotik Polis Anne" Seminerine Edremit Kaymakamı Ahmet Odaba, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Özdemir, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Bedirhan Baak, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, öğretmen ve veliler katılım sağladı.