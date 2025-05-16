Edremit’e bağlı Tahtakuşlar Mahallesi, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından mahallede açılan bağlama kursu, önemli misafirleri ağırladı.

Edremit İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir ve Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nahit Deniz, Tahtakuşlar Mahallesi’nde düzenlenen bağlama kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kaymakam Odabaş ve beraberindeki heyet, kursiyerlerle sohbet ederek onların bağlama öğrenme süreçleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerin heyecanla sürdürdükleri çalışmaları yakından izleyen misafirler, yöreye özgü türkülerin nağmeleriyle keyifli anlar yaşadı.

Ziyaretin en anlamlı anlarından biri ise kursiyerlerin misafirler onuruna sunduğu mini bağlama resitali oldu. Usta parmaklardan dökülen ezgiler, misafirlerin beğenisini topladı ve kursiyerlerin yetenekleriyle gurur duymalarına vesile oldu.

Kurs ziyaretinin ardından Tahtakuşlar Mahallesi’nin otantik sokaklarında bir gezintiye çıkıldı. Mahalle sakinleriyle sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren Kaymakam Odabaş, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

Ziyaretin bir diğer önemli durağı ise aynı mahallede ikamet eden bir Kore gazisinin evi oldu. Kaymakam Odabaş ve beraberindeki heyet, kahraman gazinin ailesiyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve gazinin değerli hatıralarını dinledi. Bu anlamlı ziyaret, kuşaklar arası bağın ve minnet duygusunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nahit Deniz, bağlama kursuna gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Amacımız, geleneksel Türk müziğimizin önemli bir enstrümanı olan bağlamayı gençlerimize ve yetişkinlerimize sevdirmek ve öğretmek. Bu tür ziyaretler, kursiyerlerimizin motivasyonunu artırıyor ve çalışmalarına daha da şevkle sarılmalarını sağlıyor" şeklinde konuştu.