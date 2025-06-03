Balıkesir’in Edremit ilçe Halk Eğitimi Merkezi, kırsal mahallelerde yaşayan kadınların hayatına dokunarak, ücretsiz olarak kuaför hizmetini ayağına götürdü.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, devletin şefkatli elini uzatarak bayram öncesi kırsal alanlarda yaşayan kadınlara bir ilki gerçekleştirerek hizmet sunma misyonunu sürdürdü. Kuaförlük kursuna devam eden kursiyerler, öğretmenlerinin rehberliğinde kırsal mahallelere giderek öğrendiklerini uygulama fırsatı buldular. Hiç kuaförle tanışmamış kadınların saç bakımları da bu etkinlikte gerçekleştirildi.

Mahallelerde yaşayan ve daha önce kuaför deneyimi yaşamamış vatandaşların bayram öncesi saç kesimleri ve bakımları, kursiyerler tarafından yapıldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün bu hizmeti sunması, vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyetle karşılanarak görevlilere teşekkürler iletildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nahit Deniz, Kaymakam Ahmet Odabaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Rasim Girgin, bu hizmetin vatandaşların ayağına götürülmesi için bir planlama yapıldığını belirterek, bir yandan da bu etkinliğin amacının kursiyerlerin pratik yapmasını sağlamak ve kurs sonunda onları sektöre yetişmiş birer eleman olarak kazandırmak olduğu söyledi. Deniz, "Bu çalışmada özveriyle görev alan öğretmenlerimize, kursiyerlerimize ve mahallelerdeki çalışmalara yardımcı olan muhtarlarımıza teşekkür ederiz."dedi. Mehmetalan ve Tahtakuşlar mahallelerinde gerçekleştirilen bu çalışma ile 96 vatandaşın saç bakımı yapıldı. Önümüzdeki günlerde Çamcı ve Hacıaslanlar mahallelerinde de hizmet verilmeye devam edilecek.