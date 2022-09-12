TIR’ın karayolunu trafiğe kapatması nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum - Pasinler karayolunun 20’nci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR yoldan çıkarak yan devrildi. Devrilen TIR’da araçta sıkışan sürücü 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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