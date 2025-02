Edirne’de yurt dışına çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda bekleyen yüzlerce tır sürücüsü, soğuk havada yaklaşık 17 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Türkiye’de aldıkları ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkarak, Hamzabeyli Sınır kapısına gelen tırlar, soğukta havada yaklaşık 17 kilometre kuyruk oluşurdu.

Tır sürücüleri yaşanan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğunun, sistem güncellemesinde ve Bulgaristan tarafındaki gümrüğün yavaş çalışmasından dolayı kaynaklandığını belirtti.

Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tır sürücüleri, yaşanan yoğunluğun yetkililer tarafından çözüme kavuşturulmasını istedi.

Kilometrelerce uzunluktaki sıralarda beklerken, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesislerin bile olmadığını ifade eden sürücüler, yaşanan duruma çözüm istedi.

Mersin’den dorse hava tüpünü aracına yükleyerek Almanya’ya götürmek için sınırda sıra bekleyen tır sürücüsü Rahmi Kağan, soğukta mağdur olduklarını belirterek, "Bir park açmak istediler, toprak park açtılar. Toprak park yağmur yağınca çamur oldu. Çamur arabalarla birlikte gümrüğün içini de çamur ediyor. Bizim parkın çamuru Bulgar’a kadar her yeri batırdı. Bir işi yapıyorsan baştan düzgün yapacaksın. ali beyimiz Yunus Sezer, bu sorunlarımızla ilgilenirse çok memnun oluruz. En çok yaşadığımız mağduriyetimiz bizim bu sıralarda beklemek. Buradan gelip bu sıra olmasa direk parka girsek orada kendi ihtiyaçlarımızı karşılarız. Tıraşımızı oluruz, duşumuzu alırız ve yemek yaparız. Bu soğukta ne yapabiliriz, burada beslenemiyoruz, çayımızı içemiyoruz ve yemeğimizi yiyemiyoruz. Biz buralarda mağdur oluyoruz. Hasta arkadaşımız var, acil gidecek arkadaşımız var, burada ölümlü kazalar oldu. Bu sıralar yüzünden her türlü sıkıntı var bu yolda" dedi.

"Can güvenliğimiz de yok"

Kastamonu’nun Tosya ilçesinden Romanya’ya taban döşemesi olan yükünü götürmek için yola çıkan 54 yaşındaki Doğan Gündoğdu, yaklaşık 20 kilometreden kuyruğa girdiğini ifade ederek, "Minimum 20 kilometreden kuyruğa girdim ve gece boyunca sabaha kadar uyumadan sürekli direksiyonun başında molalarımızı verip yolumuza devam etmek zorundayız. Çünkü karanlıkta yatıyoruz, tuvalet yok ve bayağı sıkıntılar yaşıyoruz. Burada mülteci ve arabalarımızda hırsızlık sorunları yaşıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın mazotu çalınıyor ve arkadaşlarımızın dorselerinin brandalarını yırtıyorlar. Can güvenliğimiz de yok. Bir an önce buranın bir sisteme girmesini istiyoruz. Yani sıramızı daha yukarıdan alıp parklarda yatarak daha güvenli olabiliriz. Bu şekilde duşumuzu alırız, istirahatimizi yaparız ve güvenli bir şekilde yolculuk yaparız. Diğer arkadaşlarımız ve bizler inanın bana hep tedirginiz, birbirimizi kollayıp destek olarak yolculuğumuzu sürdürmekteyiz. GTİ’nin içinde bir tane parkımız var ve o parkın içeresinde bir tane restoran var. Restoranda, bakkalda mecburuz alışveriş yapmaya, onların koyduğu fiyatlar neyse biz ondan alıyoruz. İnanın bana her gidiş gelişimizde fiyatlar biraz yükseliyor. Fiyatlar daha uygun olabilir. O yüzden çoğu arkadaşımız yurt dışında alışverişini yaparak, yemeğini yiyor" şeklinde konuştu.

"Uyku yok"

İstanbul’dan tekstil ürünü yükünü Almanya’ya teslim etmek için uzun yola çıkan 56 yaşındaki tır sürücüsü İsmail Sarıkaya, yapılacak sistemli bir tır parkında dinlenmek istediklerini aktararak, "Orada yemeğimizi, istirahatimizi ve duşumuzu alıp uyumamız lazım. Bu şekilde zor ve sıkıntıya düşüyoruz. Stresteyiz, uyku yok, dün akşamdan beri uyku yok. Ben arkadaşımı kaldırıyorum, arkadaş da beni kaldırıyor yarım saat uykuyla" ifadelerini kullandı.