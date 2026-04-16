Edirne'de 50'inci Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara kentin meşhur lezzeti tava ciğer ücretsiz olarak dağıtıldı. Tava ciğer almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Geçtiğimiz yıl Turizm Haftası'nda hayatını kaybeden kentin Turizm Elçisi Bahri Dinar'ın anısını yaşatmak amacıyla Mimar Sinan'ın Ustalık Eseri Selimiye Camii'nin gölgesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde kurulan stantta kentin meşhur lezzeti tava ciğer pişirilerek vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, kentin meşhur lezzeti coğrafi işaretli tava ciğeri hep birlikte pişirip vatandaşlara ikram ettiklerini ve rahmetli Bahri Dinar'ı yad ettiklerini ifade etti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, Turizm Haftası'nın 50'inci yıl dönümünde kentin resmi turizm elçisi rahmetli Bahri Dinar'ın da programa dahil edilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olaydan dolayı bir taraflarının buruk olduğunu belirtti. Edirne'nin bir turizm şehri olduğunu vurgulayan Sezer, geçmişte birlikte etkinlikler gerçekleştirdikleri merhum Bahri Dinar'ı rahmetle anan Sezer, onun Edirne'nin tanıtımında önemli bir turizm elçisi olduğunu ifade etti.

Edirne'nin değerlerine sahip çıkan ustalara da teşekkür eden Sezer, özellikle tava ciğeri başta olmak üzere kentin gastronomi zenginliğinin tanıtımına devam edeceklerini belirtti.

Edirne'nin kültür, tarih ve gastronomi alanlarında güçlü bir merkez olduğuna dikkat çeken Vali Sezer, kentin turizm anlamında önemli bir rota haline geldiğini söyledi.

Önümüzdeki yıllarda ziyaretçi sayısının 20 milyona ulaşmasını hedeflediklerini ifade eden Sezer, Edirne Sarayı'nın ihyası, tarihi yapıların restorasyonu ve konaklama imkanlarının geliştirilmesiyle kentin dünya çapında bir turizm destinasyonu olacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından hep birlikte kentin meşhur lezzeti tava ciğer pişirildi ve ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı. Pişirilen tava ciğerler kısa sürede tükendi.