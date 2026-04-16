Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Uzunköprü ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden E.K. (34) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, E.Ö. (26) Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'na, Ş.A. (65) Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Operasyonda yakalanan Afganistan uyruklu H.D. (22) ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
Şüpheliler hakkında '1. derece askeri yasaklı bölge ihlali', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.