Edirne’de, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri’nde geleneksel Kakava ateşi yakıldı. Sarayiçi’nde düzenlenen etkinliklerde binlerce kişi baharın gelişini kutlarken, ünlü Roman sanatçı Kobra Murat verdiği konserle şenliğe renk kattı.

Edirne’de düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri’nde Sarayiçi Meydanı’nı dolduran kalabalık, büyük bir heyecanla Kakava ateşinin yakılmasını bekledi. Yakılan ateşin etrafında toplanan vatandaşlar, ateşin üstünden atlayarak baharın ve bereketin gelişini kutladı. Coşkunun zirveye ulaştığı an ise sahneye Kobra Murat’ın çıkmasıyla yaşandı. Renkli kostümü ve enerjik sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere katılan binlerce kişi, sahne önünde oynayarak eğlendi.

Vatandaşlar, şenliğe katıldıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.