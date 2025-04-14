Edirne Valisi Yunus Sezer, il genelinde toplam bedeli 20,8 milyar TL olan küçük, orta ve büyük ölçekli 243 projenin 19’unun bitirildiğini, diğerleri ile ilgili çalışmaların ise sürdüğünü belirtti.

2025 yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Devecihan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Edirne Valisi Yunus Sezer’in başkanlık ettiği toplantıya kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. İl genelinde toplam 243 projenin bulunduğunu belirten Sezer, bu projelerin toplam bedelinin 20,8 milyar TL olduğunu ifade etti. Belediyelerin 73 milyon lira değerinde yatırım harcaması yaparak yüzde 12,7’lik harcama oranına ulaştığını söyleyen Vali Sezer, 243 projenin 19’unun bitirildiğini, 143’ünün devam ettiğini, bir projenin tasfiye edildiğini ve 89 projenin ise ihale ve proje aşamasında olduğunu ifade etti.