CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Keşan’daki depreme dayanıksız okullarla ilgili soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i eleştirdi: “Bakanlık hırsızlık ve yangın iddialarını görmezden geliyor.”Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Keşan’da deprem riski nedeniyle boşaltılan Anafartalar İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu’nun durumunu TBMM gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e verdiği soru önergesinde, boşaltılan okulların yerine yenilerinin yapılmamasının eğitimi aksattığını vurgulayan Yazgan, İnönü Ortaokulu’nun iki yıl önce yıkıldığını, Anafartalar ve Cumhuriyet ortaokullarının ise bir yıl ve altı ay önce boşaltıldığını belirtti. Yazgan, bu binalarda hırsızlık olayları yaşandığını, peş peşe yangınlar çıktığını ve bu durumun bölge halkını tedirgin ettiğini ifade etti.

“BAKANLIK GÖZLERİNİ KAPATMIŞ”

Bakan Tekin, İnönü Ortaokulu’nun Eylül 2025’te eğitime açılacağını, 2000 öncesi yapılan 74 okulun deprem tahkikinin tamamlandığını ve demirbaşların taşındığını açıklarken, hırsızlık ve yangın iddialarına değinmedi.

Milletvekili Yazgan, “Bakanlık gerçeği görmezden geliyor. Hırsızlık olayları ve yangınlara neden yanıt verilmedi? Hangi kamu malları zarar gördü? Bir inceleme yapmak bu kadar zor mu? Bakanlık gözlerini kapatmış durumda” diyerek tepki gösterdi.

Yazgan, Keşan’da eğitimin ve okulların alarm verdiğini, bu sorunların acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı.