Edirne'nin Keşan ilçesinde AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı, Ramazan ayı dolayısıyla hayır lokması ikramında bulundu.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pakdemir ve partililer, Ramazan ayında paylaşmanın mutluluğunu dile getirirken, İki Şerefeli Camii’nde teravih namazı sonrası vatandaşlara hayır lokması ikramında bulundu.

Etkinliğin ay boyunca camilerde devam edeceğini belirten Başkan Pekdemir, "Rabbim Keşan halkınımızın bu mübarek ayda birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, yapılan ibadetleri kabul buyursun. Ramazan’ı sağlıkla idrak edip Ramazan Bayramı’na sevdiklerimizle kavuşmayı nasip eylesin“ dedi.