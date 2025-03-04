Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerlere daha sonra orta refüje çıkarak durabilen otomobilden iki yaralı çıktı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce D-100 Karayolu Ankara istikameti Çerkeztaşköprü mevkisinde Ahmet S. idaresindeki 06 GFB 14 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bariyerlere ardından orta refüje çıkarak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla tek şeridi kapanan yol aracın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.