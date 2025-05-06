Kapıkule Sınır Kapısı’nda X-ray taraması yapılan otobüste 233 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermedi. Yurda girmek üzere Kapıkule Gümrük Sahası’na gelen bir otobüs, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü bünyesindeki araç altı gözetim sistemi üzerinden yapılan kontroller sırasında şüpheli bulunarak X-ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik köpeği Turbo ile yapılan detaylı aramada, otobüsün çamurluk ve motor kısmına gizlenmiş 200 adet şeffaf vakumlu pakette toplam 233 kilo 988 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.