Edirne’de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, 2025 yılının ilk ayında gerçekleştirdiği operasyonlarla toplam 1 ton 177 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Uyuşturucu kaçakçıları, yasa dışı ticaretlerini sürdürebilmek için her türlü yöntemi denemeye devam ediyor. Zehir tacirleri, uyuşturucu maddeleri gizlemek amacıyla un çuvallarının içine saklamak, vites kutularına yerleştirmek, yangın tüplerinin içini boşaltarak uyuşturucu ile doldurmak, özel olarak hazırlanmış zulalar oluşturmak ve hatta kendi bedenlerine sararak ülkeye sokmaya çalışmak gibi birçok farklı yönteme başvuruyor. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, titiz çalışmalarıyla bu yasa dışı girişimlere geçit vermemeye çalışıyor.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Sahası’nda gerçekleştirilen başarılı bir narkotik operasyonla büyük bir uyuşturucu sevkiyatını engelledi. Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen ve riskli görülen bir tır, gümrük görevlileri tarafından takibe alındı. Öncelikle X-ray taramasına tabi tutulan tırın ön dorse duvarında şüpheli bir yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, detaylı inceleme için arama hangarına yönlendirildi.

Yapılan detaylı aramada, narkotik dedektör köpeği Cash de ekiplere destek verdi. Köpeğin tepki verdiği bölgede yapılan incelemeler sonucunda, tırın ön kısmındaki özel bir bölmeye zulalanmış 67 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından gözaltına alınan tır şoförü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, 2025 yılının ilk ayında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla toplam 1 ton 177 kilogram uyuşturucu madde ele geçirerek büyük bir başarıya imza attı. Yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığına karşı kararlı mücadelenin süreceğini ve yasa dışı madde ticaretine göz açtırılmayacağını vurguladı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati ve teknolojik donanımlarla yürütülen operasyonlar sayesinde, ülkemizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine karşı etkili bir mücadele verilmeye devam ediliyor.