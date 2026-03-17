CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında evinde KS DevelopRes Rzeszow'u mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, rövanş karşılaşması için Polonya'ya gidiyor. Turuncu-beyazlı ekip karşılaşmadan galip ayrılarak dörtlü finale adını yazdırmayı hedefliyor.

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında KS DevelopRes Rzeszow'u mağlup edip, dörtlü finale kalmayı planlıyor. Karşılaşmayla ilgili görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Giulio Bregoli, 'İlk maçta sahamızda iyi bir performans ortaya koyarak önemli bir galibiyet aldık. Ancak çeyrek final henüz bitmiş değil. Elde ettiğimiz avantajın rehavetine kapılmadan, sanki daha önce hiç karşılaşmamışız gibi Polonya'daki rövanş maçına da aynı ciddiyet ve odakla yaklaşmamız gerekiyor. Rakibimizin sahasında güçlü bir atmosfer olacağını biliyoruz. Sahada oyun planımıza sadık kalıp mücadelemizi sürdürdüğümüz sürece final four hedefimize ulaşabileceğimize inanıyorum' dedi.

Eczacıbaşı Dynavit Pasör Çaprazı Magdalena Stysiak ise, 'İlk maçta iyi bir mücadele ortaya koyduk ve önemli bir avantaj elde ettik ama işimizin henüz bitmediğini biliyoruz. Polonya'daki rövanş maçında da aynı enerji ve takım oyununu sahaya yansıtmak istiyoruz. Zorlu bir atmosfer olacak ama biz final four biletini almak için sahada elimizden geleni yapacağız' diye konuştu.

KS DevelopRes Rzeszow - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması yarın TSİ 22.30'da Podpromie Hall'da oynanacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.