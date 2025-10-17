Mersin’in Erdemli ilçesinde reçetedeki ilaç yerine muadilini verdiği eczacı kalfasını sopayla darbeden hasta yakını tutuklandı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olay, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi’nde Erdemli Devlet Hastanesi acil girişi karşısındaki bir eczanede yaşandı. İddiaya göre, şüpheli İsmail T. yaklaşık 1,5 ay önce babasına verilen ilacın, reçetede yazılan değil de muadili olduğunu belirterek eczacı kalfası Arif Fidan ile tartıştı. Tartışmanın ardından eczaneden ayrılan şahıs, dün sabah tekrar gelerek yanında getirdiği sopayla Fidan’a saldırdı. Sopayı kalfanın başına vurarak yaralayan şahıs, ardından arka cebinden çıkardığı bıçakla tezgahın arkasında duran Fidan’ın üzerine yürüdü. Saldırgan elindeki bıçağı açmaya çalışırken, eczacı kalfası da karşılık verince kısa süreli arbede yaşandı. Bu sırada çevredekilerin içeriye girmesiyle kavga aralanırken, şikayet üzerine saldırgan gözaltına alındı.

Eczacı kalfasının yaralandığı olayda şüpheli İsmail T. bugün polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.