Erzurum’da ebelere yönelik "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında eğitimler verildi.

Sağlı Bakanlığı tarafından "Doğal Olan Normal Doğum" temasıyla yürütülen "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Erzurum Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı tüm sağlık tesislerinden belirlenen ebelere yönelik normal doğum bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla, Kamu Hastanelerinde Ebe Eğitimlerinin Güçlendirilmesi Eğitiminin 1. Modülü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Meral tarafından açılış konuşması ile başlatıldı. Beş gün süren eğitim sonunda eğitimcilere teşekkür belgeleri ve katılım sağlayan ebelere katılım belgeleri takdim edildi.