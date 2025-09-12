DÜZCE(İHA) – Düzce Anadolu Otoyolu Yakabaşı mevkiinde ilin ticaret hacmine uygun olarak tır parkı tesisi kurulacak. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık tır parkının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetimi ve Düzce Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi için çalışmaların devam ettiği Düzce Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet göstermesi düşünülen tır parkı alanında inceleme yapıldı. Belediye Başkanı Faruk Özlü, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık ve ilgililer katıldı. Anadolu Otoyolu Yakabaşı mevkiinde yapılması planlanan tır parkının detayları hakkında da fikir alışverişi yaptı.

DTSO Başkanı Bıyık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Düzce’ye kazandırmak istediğimiz Tır Parkı, modern ihtiyaçları karşılayan ve ilimizin ticaret hacmine uygun bir tesis olacak. Bu anlamda bizlerden bir an olsun desteğini esirgemeyen Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. En kısa sürede bu alanı hayata geçirerek ilimiz ticaret hayatına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.