Düzce Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü unutulmaz bir etkinlikle kutladı. Asar Kemer Park’ta düzenlenen özel sinema gösterimi, duygu dolu anlara ve coşkulu görüntülere sahne oldu.

"Asar Akşamları" etkinlikleri kapsamında düzenlenen açık hava sinemasında, 30 Ağustos Zaferi’ne özel olarak Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı’nı konu alan bir filmin gösterimi yapıldı. Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara Türk bayrağı da dağıtıldı.

Gecenin en anlamlı anlarından biri ise Güzel Sanatlar Lisesi iş birliğiyle hazırlanan sürpriz performans oldu. Film başlamadan önce vatandaşların arasına oturtulan Düzce Öğretmenler Korosu solistleri Murat Vural, Burcu Bayrak, Şahin Şengül ve Melih Yavuz Akıncı, dev ekranda "Hatıran Yeter" şarkısıyla birlikte Atatürk, Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı’ndan görüntülerin yer aldığı video başladığı anda sırayla ayağa kalkarak şarkıyı seslendirmeye başladı. Solistlere ellerindeki Türk bayraklarıyla vatandaşlar da eşlik etti. O anlarda karşı binadan dev bir Türk bayrağının açılmasıyla Asar Kemer Park adeta bir görsel şölene dönüştü. Etkinlik sırasında kaydedilen bu özel anlar klip haline getirilerek, Düzce Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve büyük beğeni topladı.