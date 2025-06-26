Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Burhan Yılmaz, Portekiz’de Porto ve Gaia şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası 6. Gaia Sanat Bienali’ne eseriyle katıldı.

Uluslararası açık çağrı sonrasında seçilen sanatçılar arasında yer alan Burhan Yılmaz, sergileme ödülüyle 6. Gaia Bienali sergilerine katıldı. "Emeğin İzi adlı eseriyle Gaia Bienali’ne katılan Yılmaz, "El emeğinin dünyayı dönüştürme gücünü ve bu emeğin toplumsal bağlar ile ilişkisini yeniden düşünmeye açan bir çalışmadır. Enstalasyonda kullanılan sarı iş eldivenleri, yalnızca birer iş aracı değil, aynı zamanda nesnelerle, çevreyle, toprakla, insanlarla, dayanışma ve sevgiyle kurulan ilişkiyi temsil eder" ifadelerini kullandı.

Uluslararası 350 sanatçının eserlerinin sergilendiği Gaia Bienali, 12 Temmuz tarihine kadar, Vila Nova de Gaia şehrinde, Tarihi Yün Fabrikası Binası Sergi Salonlarında ziyaretçilere açık olacak.