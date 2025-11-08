Düzce Belediyesi tarafından kısa süre önce Cedidiye Meydan Projesi kapsamında boşaltılarak yıkımına başlanan belediye binasında yangın çıktı.

Düzce Belediyesi tarafından kısa süre önce Cedidiye Meydan Projesi kapsamında belediye binasının yıkımına karar verilmişti. Karar sonrası boşaltılan binada yıkım işi özel bir firmaya verilmişti. Bina içinde yıkım çalışması yapan ekipler demir aksamı keserken spral taşından çıkan kıvılcımların köpükleri tutuşturması sonucu küçük çaplı yangın çıktı. Yıkım için çevre güvenliği alınan paravanların arkasında çıkan yangını gören vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek, alevlere müdahale etti. Kısa sürede alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Düzce Belediyesi tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Cedidiye Mahallesi’nde bulunan eski belediye binasının mekanik aksamlarının söküm süreci devam ederken bina yıkımını üstlenen firma tarafından zemin katında spiral taşı ile çalışma yapılmıştır. Bu sırada dış cephede yalıtım amaçlı bulunan köpük maddede küçük çaplı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın, yıkımın yapıldığı güvenlik şeridi içerisinde meydana gelmiştir. İtfaiye ekibinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.