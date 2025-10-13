DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Konaklı ve Develibesni köylerindeki kadın üreticilerin kurduğu Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin hizmet binası, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen törenle açıldı. Eski köy okulunun üretime kazandırıldığı bina, meyve kuruları, reçel–marmelat ve lavanta ürünleriyle yerel üretime yeni kapasite sağlayacak.

Açılışa Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Tarım ve Orman Bakanlığı Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Sürur Kır, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Kooperatif Başkanı Esra Eser, kooperatif üyeleri, kadın üreticiler ve il protokolü katıldı.

Atıl okul şimdi kadınlara hizmet ediyor

Vali Selçuk Aslan, açılışta atıl durumdaki eski okul binasının üretim ve pazarlama amaçlı kooperatife tahsis edildiğini, kırsaldaki kamusal altyapının yeniden ekonomiye kazandırılması yaklaşımını vurguladı. Selçuk Aslan, "Hep destek, tam destek" anlayışıyla kadın girişimcilerin yanında olduklarını belirterek, binanın kadınların "hünerli elleriyle" Düzce’nin raflarına uzanan bir üretim üssüne dönüştüğünü söyledi. Çalışmanın Valilik, yerel yönetimler ve OSB iş birliğiyle yürütüldüğünü, modelin diğer köylere de yayılmasını beklediklerini ifade etti.

Milletvekili Ayşe Keşir, kadınların üretimde görünürlüğünü artırmak için ÇKS kaydı ve kooperatifleşmenin önemine dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Sürur Kır, açılışı "Kadın emeği, üretim ve dayanışmanın buluştuğu yeni bir başlangıç" olarak nitelendirdi. Kır, Bakanlığın kadın çiftçilere yönelik eğitim, proje ve makine-ekipman desteklerinin sürdüğünü hatırlatarak, kadınların daha aktif, örgütlü ve güçlü yer alması için çok başlıklı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. 15 Ekim vesilesiyle emek veren tüm kadın üreticileri tebrik etti.

6 bin 38 kadın üretici var

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtlı 29 bin 162 üreticinin yüzde 20’sinin 6 bin 38’nin kadın olduğunu aktararak, kooperatifin üretim ve dayanışmanın simgesi haline geldiğini belirterek başladığı konuşmada; "Bu kooperatif, DÜZCEDEN markasıyla yalnızca yerel bir üretim hikayesi yazmakla kalmıyor, aynı zamanda kadının kırsalda güçlenmesinin ve sürdürülebilir kalkınmanın da örneklerinden biri olmuşlardır. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bizler de kadın üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Meyve kurularından coğrafi işaretli acukaya kadar her ürün, doğanın bereketi ile kadın emeğinin zarafeti kooperatifte buluşmaktadır. Bu başarı hikayesinin arkasında; vazgeçmeyen, inanan kadınlar ve birlikte üretmenin gücüne yürekten inanan Develibesni ve Konaklı köyleri vardır. Burada atılan her adım, kırsalda başka kadınların da ‘Ben de yapabilirim’ demesi için bir ışık, bir umut olacaktır. Bu vesileyle, Kooperatifimizin; Düzce’nin üretim gücünü artıracağına, kadın emeğini daha görünür kılacağın ve ilimize yeni bir değer katacağına yürekten inanıyorum. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bizler de kadın üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz.

Bu anlamlı günde, bereketli topraklarımızdan doğan üretim aşkının hiç sönmemesini diliyor, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

"11 kadın ile yola çıktık"

Kooperatif Başkanı Esra Eser, Konaklı ve Develibesni’den 11 kadın ortakla yola çıktıklarını, meyve kuruları ve lavanta ürünleri başta olmak üzere üretimin sipariş ve e-ticaret kanallarıyla tüketiciye ulaştığını ifade etti; destek veren kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

Tören, konuşmaların ardından kurdele kesimiyle gerçekleştirilen resmi açılış ve davetlilere sunulan kahvaltı ikramı ile sona erdi.

Düzce’de 8 Aralık 2023’te kurulan kooperatif ilk etapta bakliyat unlarıyla başlayan üretimlerine, Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü eğitimleriyle doğal meyve kurutma alanına genişledi. Kadınların ürettiği ürünler e-ticaret, yerel marketler ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde de satışa çıktı. Bina tadilatına Valilik koordinasyonunda birçok kurum ve hayırsever destek verdi.