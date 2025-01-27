DÜZCE (İHA) – Düzce kent merkezinde sabah saatlerinde sis yüzünden göz gözü görmüyor. Görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü.

Düzce şehir merkezinde, Anadolu Otoyolunda, İstanbul Ankara karayolu ile Düzce Zonguldak karayolunda sis sabah saatlerinde etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü sis sebebiyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kent merkezden geçen Asar Çayı kenarında sis güzel görüntüler oluşturdu.

Yetkililer vatandaşların sisli havada yakın araç takibi yapmamalarını ve sis farlarını yakmaları yönünde uyarıda bulundu.