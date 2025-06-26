Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede, dere yataklarının temizlenmesi ve çıkarılan malzemenin ekonomiye kazandırılması amacıyla kurumlar arası iş birliği yapılması yönündeki talep, Ankara’dan olumlu yanıt aldı.

Başkan Özlü, Genel Müdür Balta’ya, Düzce’deki derelerin temizlenmesi ve dere yataklarından çıkarılan kum ile çakılın ekonomiye kazandırılması için Düzce Belediyesi, DSİ ve Düzce İl Özel İdaresi arasında resmi bir protokol imzalanması teklifini sundu.

Başkan Özlü, görüşme ile ilgili olarak, "Düzce’mizdeki derelerin temizliği ve dere yataklarındaki kum ve çakılların ekonomiye kazandırılması amacıyla DSİ, Özel İdare ve belediyemiz arasında resmi bir protokol imzalanması konusunda DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Akçakoca üniversite yolu dere tahkimatı yapımı konusunda da olumlu bir görüşmemiz oldu. Ayrıca, içme suyu arıtma tesisi temel atma töreni için Düzce’ye davet ettim. Kendisinin Düzce’mize ilgi ve destekleri için hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.