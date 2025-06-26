Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kütahya İl Başkanlığı, gençleri toprakla buluşturmak ve tarım kültürüne teşvik etmek amacıyla dikkat çekici bir projeye daha imza attı.

Kütahya-Aslanapa yolu üzerinde bulunan bir tarım arazisinde "Permakültür Sürdürülebilir Tarım Projesi" başlatıldı. Projede, ata tohumlarından elde edilen meyve ve sebzeler gençlerin eliyle toprakla buluşturulurken, geleneksel tarım yöntemlerine dayalı üretim anlayışı ön plana çıkarıldı.

"Genç nesil tarımdan uzaklaşıyor"

Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, tarım bilincinin gençler arasında yaygınlaşması gerektiğini vurguladı. Bükni, projenin Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin koordinasyonunda, Başbuğ Alparslan Türkeş’in "Köycülük" ilkesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Toprağın dili tarımdır" anlayışı doğrultusunda hayata geçirildiğini söyledi.

Bükni, "Türk gençliğiyle birlikte permakültürü günlük yaşama entegre ederek, ülkemizi gelecekte tarımda kendine yeten ve ihracat yapabilen bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Ancak asıl meselemiz, gençlerimizin tarım ve hayvancılıktan uzak yetişmesidir. Domatesin nerede yetiştiğini, çileğin nasıl üretildiğini bilmeyen bir nesil söz konusu. Süt ve yumurtanın markette üretildiğini sanan çocuklarımız var. Bu durumun önüne geçmezsek, küresel gıda krizleri ülkemizi çok daha ağır etkileyebilir" diye konuştu.

Bükni, her bireyin temel tarım bilgisine sahip olması gerektiğini belirtti. Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı, bu proje ile sadece üretime katkı sunmayı değil, aynı zamanda gençlerin doğayla, toprakla ve üretimle yeniden bağ kurmalarını da amaçlıyor. Permakültür uygulamaları sayesinde hem sürdürülebilir hem de bilinçli bir tarım anlayışının genç nesillere kazandırılması hedefleniyor.