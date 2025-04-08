DÜZCE (İHA) – Düzce’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma sorumluluk bölgesinde 24 Mart-6 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda toplam 217 olay meydana gelirken, bu olayların yüzde 97’sinin aydınlatıldığı bildirildi. Aynı dönemde yapılan şok yol kontrolleri ve huzur-güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 14 tabanca, 42 tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, bin 73 tabanca fişeği, 11 av tüfeği, 42 av tüfeği fişeği, 1 bıçak, 3 tabanca susturucusu ve 5 tabanca namlusu ele geçirildi.