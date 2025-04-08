DÜZCE (İHA) – Düzce’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kaçak yapının yıkımında dekor olarak kullanılan onlarca rögar kapağı dikkat çekti Kaçak yapının yıkımında dekor olarak kullanılan onlarca rögar kapağı dikkat çekti

Edinilen bilgiye göre, jandarma sorumluluk bölgesinde 24 Mart-6 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda toplam 217 olay meydana gelirken, bu olayların yüzde 97’sinin aydınlatıldığı bildirildi. Aynı dönemde yapılan şok yol kontrolleri ve huzur-güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 14 tabanca, 42 tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, bin 73 tabanca fişeği, 11 av tüfeği, 42 av tüfeği fişeği, 1 bıçak, 3 tabanca susturucusu ve 5 tabanca namlusu ele geçirildi.

Kaynak: İHA