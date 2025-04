Bilecik’te otomobil ile halk minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı alt geçicinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kavşaktan hastane istikametine seyir halindeki İsmail C. idaresindeki 06 ZB H83 plakalı otomobil hastane istikametinden kent merkezine seyir halindeki Fikret E. idaresindeki 11 HO 1058 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 06 ZB H83 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Saadet C., Pınar C. ile halk otobüsü içinde yolcu olarak bulunan Münevver Sıla K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.