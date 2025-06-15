İzmir’in Foça ilçesinde 14 Haziran’da çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde 14 Haziran’da 4 şahsın bir bahçe içerisinde kaynak makinesi ile çalıştığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çabasıyla yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına neden oldukları iddiasıyla M.E., Ö.O. O.Y. ve S.G.O. isimli 4 kişi, "Taksirle Yangına Neden Olma" suçundan gözaltına alındı.

Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerden M.E., Ö.O. ve O.Y.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. S.G.O ise tutuklanarak Şakran 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.