Düzce'de kendi bahçesinde 'patpat' diye tabir edilen tarım aracıyla çift süren 16 yaşındaki genç, bacaklarını bıçaklara kaptırdı. Talihsiz kazada gencin bacaklarında kırıklar oluştu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Akınlar Mahallesi 2557 Sokak'ta kendi bahçesinde 'patpat' diye tabir edilen tarım aracıyla çift süren 16 yaşındaki S. G. adlı genç, bir anlık hatayla bacaklarını bıçaklara kaptırdı.

Durumu gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kurtarma çabaları sonrasında bıçakları kesilen patpatın altından kurtarılan genç, ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada S.G'nin bacaklarında kırıklar oluşurken, ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.