Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim süreci kapsamında sandık başına giden Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, "Hep birlikte biriz, beraberiz, güçlüyüz" dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı bugün 81 ilde kullanılacak oylarla belli olacak. Örgüt denetiminde gerçekleştirilecek olan ön seçimde tek aday İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olurken, Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde de sandıklar kuruldu. Oyunu kullanan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel demokrasinin önemine vurgu yaparak, "Demokrasiye olan inancımızı bir kez daha yeniliyoruz. Sandığa giderek iradesini ortaya koyan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaşlarla tek tek sohbet eden ve ön seçim sürecine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Özel, "Hep birlikte biriz, beraberiz, güçlüyüz" mesajını verdi.