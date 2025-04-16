Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 3 ayına ait faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. Müdürlük, bu dönemde 3 bin 707 kanal açma, 2 bin 271 vidanjör hizmetinin yanı sıra 4 bin 379 metre kanalizasyon hattı çekme işlemi gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Ocak-Şubat-Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği hizmetlerini kapsayan 3 aylık döneme ait faaliyet raporunu yayınladı. Hatların tamir, bakım ve onarımları başta olmak üzere yeni hat açma çalışmalarını sürdüren Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, bu dönemde merkez ve muhtelif mahallelerde 3 bin 707 adet kanal açma hizmetini yerine getirirken, hizmet sahası dahilinde 2 bin 271 adet vidanjör çekimi de gerçekleştirdi.

Söz konusu süreçte kanalizasyon birimi tarafından 189 adet kanalizasyonun parsel bağlantılarını yapan müdürlük, kanalizasyon ana hat ve parsellerde meydana gelen 20 arızanın giderilmesini sağladı. 3 aylık dönem içerisinde 4 bin 379 metre kanalizasyon hattı çeken ekipler, 154 adet kanalizasyon ızgara açma, temizleme, yükseltme işlemini de tamamladı.

Aynı dönemde 2 bin 345 metre içme suyu hattı inşaatını ve bin 10 metre hat yenileme işlemini başarılı şekilde tamamlayarak vatandaşların içme suyuna erişimini sağlayan müdürlük, ayrıca meydana gelen içme suyu ana hat ve parsellerinde yaşanan 546 arızanın giderilmelerini de sağladı.

Yaşanan arızalara anında müdahale ederek sıkıntıların da hızlıca önüne geçen ekipler, 693 metrelik yağmur suyu hattı döşenmesi noktasında da önemli mesai harcadı. Müdürlük, 170 baca açma ve yükseltme işleminin yanı sıra 36 adet parsel yükseltme işlemini de tamamladı.