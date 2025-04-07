DÜZCE (İHA) – Düzce’de son 1 haftada yapılan denetimlerde 26 bin 277 şahıs sorgulanırken, aranan 13 şahıs yakalandı.

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Polis ve jandarma ekiplerince il genelinde 31 Mart-6 Nisan arasında gerçekleştirilen uygulamada 26 bin 277 şahıs sorgulandı. Sorgulamada araması bulunan 13 şüpheli şahıs yakalanırken 4 kişi tutuklandı. Yapılan denetimlerde 4 tabanca, 5 av tüfeği, 2 delici ve kesi alet, 142 adet mermi, 8 şarjör, 4 kuru sıkı tabanca ve 48 kartuş ele geçirildi.

Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA