Modern ve nitelikli eğitimi, donanımlı akademik kadrosu, teknolojik altyapısı, girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki katma değerli çalışmalarla ülkemizin en başarılı yükseköğretim kurumlarından biri olan Düzce Üniversitesi, Turizm Fakültesi’nin kurulmasıyla büyümesini sürdürüyor.

Turizm Fakültesi, Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla Düzce Üniversitesi’nin 14. fakültesi olarak eğitim faaliyetlerine devam edecek. 29 Kasım 1993’te eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm Fakültesi adı altında uzman bireyler yetiştirerek ülkemiz, bölge ve Akçakoca turizminin gelişmesine akademik katkı sağlamayı sürdürecek.