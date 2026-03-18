DÜZCE(İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından Merkez Cami Kur'an kursuna giden kursiyerlere sağlıkla ilgili bilinmesi gerekenler anlatıldı.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan kapsamında yürütülen sağlık programları çerçevesinde; Merkez Cami Kur'an kurslarında eğitim gören kursiyerlere yönelik kapsamlı bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimde; kanser taramaları, üreme sağlığı, bebeklik ve çocukluk çağı taramaları, çocuk güvenliği, böbrek sağlığı, gebe ve menopoz okulları, obezite, işitme taramaları, pulmoner rehabilitasyon ve tüberküloz başta olmak üzere pek çok sağlık konusu ele alınırken kursiyerlerin soruları tek tek yanıtlandı.

Ayrıca Merkez Cami'de kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara; kanser taramaları, gebe ve menopoz okulları, bebek akademisi, karbonmonoksit zehirlenmesi, obezite, kulak ve işitme sağlığı, böbrek sağlığı, pulmoner rehabilitasyon, tüberküloz ve sigara bırakma polikliniği hakkında bilgilendirme yapılarak, hazırlanan broşürler dağıtıldı.