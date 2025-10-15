Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap ve Anıt Eser Kültür Evi projeleriyle şehre iki güzel eser kazandıracaklarını söyledi. Özlü, "Projelerimiz belediyemize bir kuruş maliyet getirmiyor, kendi kendini finanse eden bir dönüşüm olacak" dedi.

Başkan Faruk Özlü, Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap Projesi ve Anıt Eser Kültür Evi Projesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Mutfak Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yardımcısı Hasan Günden, İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu katıldı.

"Bu projeyi milletimiz onayladı"

Başkan Faruk Özlü, Cedidiye Meydanı 2. Etap Projesi’nin yeni bir proje olmadığını vurgulayarak, "Bu bizim geçen dönem de planlayıp halkımıza sunduğumuz bir projeydi. Birinci etabı yaptık, vatandaşlarımız da memnun kaldı. Bu dönem de seçim öncesi açıkladığımız 100 proje arasında yer alıyordu. Milletimiz 31 Mart seçimlerinde bize destek verdi. Yani bu projeyi milletimiz onaylamıştır. Biz de sözümüzü tutarak bu projeyi hayata geçiriyoruz. Gerekli tüm izinler alındı. Bittiği zaman cami-meydan-çarşı şeklinde bir eser ortaya çıkacak. Bu bir küçük Süleymaniye’dir, bir küçük Selimiye’dir. Bu proje Düzce’ye değer katacak, sınıf atlatacak olan bir projedir" dedi.

"Bu proje kendini finanse ediyor"

Faruk Özlü, projelerin finansmanına değinerek, "Cedidiye Meydanı 2. Etap Projesi Düzce Belediyesi’ne hiçbir ek maliyet getirmiyor. İhale bedelini karşıladığı gibi yeni bir proje için ilave kaynak da oluşturuyor. Yani cebimizden bir kuruş para çıkmıyor, proje kendi kendini finanse ediyor" ifadelerini kullandı.

Cedidiye-2 ile cami-meydan-çarşı bütünlüğü sağlanacak

İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın, Cedidiye Meydanı 2. Etap Projesi’nin birinci etapla bütünleşeceğini belirtti. Aydın, "Birinci etapta Cedidiye Camii çevresindeki görüntü kirliliği oluşturan yapıları yıkarak yerine Osmanlı mimari anlayışından esinlenen bedesten tarzı dükkanlarımızı inşa ettik. Caminin dış cephesini ve minarelerini yeniledik, peyzaj düzenlemesi yaptık. Şimdi ikinci etaba başlıyoruz. 49 dükkan olacak, bunların 24’ü bodrum katlı olacak. Dükkanlar 30 ile 50 metrekare arasında değişecek, yüksekliği 4,70 metre olacak. Caminin silüetini etkileyemeyecek şekilde bir yükseklik seçtik. Dükkanlar Cedidiye Camii ile uyumlu taş kaplama cepheye sahip olacak. Hacı Hamdi Sokak tarafından bir geçiş noktası da olacak. Dükkanların altında tuvaletler olacak, ayrı bir girişi olan. Cami tuvaletlerini de revize edeceğiz. Modern hale getireceğiz" dedi. Aydın, proje tamamlandığında Cedidiye Camii, meydanı ve çarşının bir bütünlük içinde ışıl ışıl bir kent merkezi haline geleceğini kaydetti.

Anıt eser kültür evi Düzce’ye değer katacak

Özlü, Millet Bahçesi-2 içerisinde yer alacak Anıt Eser Kültür Evi Projesi hakkında da bilgiler vererek; "Bu projeyi uzun süredir planlıyoruz. Eski stadın önünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün bulunduğu 8 dönümlük alanda yapılacak. Bütün izinlerini aldık, bütün yasal süreçler tamamlandı. Yaklaşık 6 bin metrekare büyüklüğünde olacak. Binanın mimarisi erken Cumhuriyet ve son dönem Osmanlı çizgilerinden esinlenilerek hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni tasarlayan mimarlık firması tarafından yapıldı. 81 ilden getirilecek taşlarla inşa edilecek. Altı otoparklı, zemin ve giriş katı olan bu bina Düzce’nin simge yapılarından biri olacak" dedi.

Mahkeme süreci tamamlandı

Toplantıda projeye ilişkin yargı sürecine dair açıklamalarda da bulunuldu. Başkan Yardımcısı Hasan Günden, "Bolu İdare Mahkemesi’ne açılan dava bina yıkımıyla ilgili değildir. Belediye Meclisi’mizin aldığı plan tadilat kararına ilişkin yürütmenin durdurulması talebi vardı. Bilirkişi raporlarında plan tadilatlarının tamamen mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir. Yani hukuki bir engel bulunmuyor" dedi.

"Düzce’nin silueti değişecek"

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise, "Cedidiye Meydanı ve Anıt Eser Projesi tamamlandığında Düzce’nin kimliği ve silüeti değişecek. Dışarıdan gelenlerin gezip görmek isteyeceği bir meydan ve simge yapılar oluşacak. Belediye binasının yıkılması ile ilgili eleştiriler geliyor. Belediye hizmetlerinde aksama yok, vatandaşımızı mağdur eden bir durum söz konusu değil. Düzce’ye yapılan her hizmet, yapılan her eser aylarca süren bir çalışmanın, bir uğraşın sonucu. Büyük emek var. Yapılan projeler ortada. Bundan daha güzel bir eser ve hizmet ortaya koyma iddiası olan varsa oturup konuşalım. Biz el birliği ve güç birliği ile hep birlikte güzel hizmetler yapmaya, güzel ve kalıcı eserler ortaya koymaya devam edeceğiz" dedi.